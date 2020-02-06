Baja Ringan Prambanan - Profesional Aplikator Atap Baja Ringan Jogja

Testimonial

🗣️ Bpk. Bakri - Magelang

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Saya sangat puas dengan hasil pemasangan kanopi galvalum pasir di rumah saya. Tim dari Baja Ringan Area Magelang sangat profesional dan bekerja dengan cepat serta rapi. Hasilnya sesuai dengan harapan, kanopinya kokoh, kuat, dan tampilannya juga modern. Selain itu, harganya juga terjangkau dibandingkan dengan tempat lain. Saya tidak ragu untuk merekomendasikan jasa mereka kepada teman dan keluarga." ✅ Proyek : Pemasangan Kanopi Galvalum Pasir Magelang

📍 Lokasi : Magelang

🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan selesai sesuai jadwal Bpk BAKRI dari Magelang Pengusaha - Customer Kanopi Baja Ringan Galvalum Berpasir

🗣️ Pak Jumbadi - Bantul, Jogja

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Saya sangat senang dengan hasil pemasangan kanopi atap galvalum untuk tempat parkir mobil saya. Tim dari Baja Ringan Prambanan bekerja dengan sangat rapi dan profesional. Proses pemasangan cepat, bahan yang digunakan berkualitas, dan hasil akhirnya membuat rumah saya tampak lebih modern dan nyaman. Selain itu, harganya juga bersahabat dengan kantong. Terima kasih atas pelayanannya yang memuaskan!" ✅ Proyek : Pemasangan Kanopi Atap Galvalum Bantul

📍 Lokasi : Bantul, Jogja

🗓️ Waktu Pengerjaan : Selesai tepat waktu Pak Jumbadi - Bantul, Jogja Pengusaha Rental - Customer Kanopi Baja Ringan Atap Galvalum Polos

🗣️ Bapak Rohmadi - Boyolali

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Saya sangat puas dengan pelayanan dari tim Baja Ringan prambanan. Pemasangan rangka baja ringan dan genteng metal color di rumah saya berjalan lancar dan hasilnya sangat memuaskan. Proses pemasangan cepat, rapi, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Genteng metal colornya juga terlihat kokoh dan membuat tampilan rumah jadi lebih modern. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja dengan profesional dan teliti. Pasti saya rekomendasikan ke teman-teman!" ✅ Proyek : Pemasangan Rangka Baja Ringan Boyolali & Genteng Metal Color

📍 Lokasi : Boyolali

🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai jadwal Bapak Rohmadi Di Boyolali Petani - Customer Paket Rangka Baja Ringan + Genteng Metal Color

🗣️ Pak Supardi - Klaten, Jawa Tengah

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Saya ucapkan terima kasih kepada tim Baja Ringan Prambana Klaten yang sudah membantu pemasangan rangka baja ringan dan genteng metal pasir di rumah saya. Prosesnya sangat cepat, rapi, dan hasilnya benar-benar memuaskan. Genteng metal pasir yang digunakan berkualitas bagus, kokoh, dan tampilannya juga estetis, sesuai dengan harapan saya. Pelayanannya ramah dan profesional, mulai dari survei, penawaran harga, sampai pemasangan selesai. Saya sangat merekomendasikan jasa ini kepada siapa pun yang membutuhkan pemasangan atap baja ringan." ✅ Proyek : Pemasangan Baja Ringan Klaten & Genteng Metal Pasir

📍 Lokasi : Klaten, Jawa Tengah

🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai kesepakatan Pak Supardi - Klaten Petani - Customer Paket Rangka Baja Ringan + Genteng Metal Pasir