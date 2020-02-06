Baja Ringan Prambanan - Profesional Aplikator Atap Baja Ringan Jogja

Baja Ringan Prambanan – Profesional Aplikator Baja Ringan Jogja

Baja Ringan Prambanan

Profesional Aplikator Atap Baja Ringan Area Jogja - Magelang - Boyolali - Solo - Salatiga

Kami Baja Ringan Prambanan profesional Aplikator atap Baja Ringan siap menjadi solusi terbaik untuk kebutuhan konstruksi atap rumah maupun bangunan Anda. Tidak hanya melayani wilayah Jogja, kami juga hadir di Kulon Progo, Magelang, Klaten, Boyolali, Solo, hingga Salatiga dengan pelayanan cepat, ramah, dan harga yang bersahabat.

Dengan keahlian dan pengalaman bertahun-tahun di bidang rangka atap baja ringan serta pasang baja ringan, kami berani memberikan hasil serta pelayanan maksimal kepada semua pelanggan. Produk dan jasa kami sudah dipakai oleh ribuan pelanggan dengan hasil yang cukup memuaskan dengan harga yang sangat kompetitif.

Keunggulan Layanan Kami

Kualitas Material Terbaik dan Standar SNI

Seluruh material baja ringan yang kami gunakan telah memenuhi standar SNI dan AISI (CAD/TRUSS). Produk kami berlapis ZINCALUME yang kuat, tahan karat, dan memiliki umur panjang.

Tim Profesional & Berpengalaman

Kami didukung oleh tenaga kerja yang ahli di bidang pemasangan baja ringan. Setiap pemasangan dikerjakan secara rapi, presisi, dan sesuai dengan standar keamanan konstruksi.

Gratis Konsultasi & Survey ke Lokasi

Anda bingung memilih model atau desain rangka atap baja ringan? Jangan khawatir! Kami memberikan layanan konsultasi dan survey lokasi secara gratis tanpa biaya tambahan.

Garansi Resmi Konstruksi 10 Tahun

Sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen kami terhadap kualitas, Anda akan mendapatkan garansi resmi selama 10 tahun untuk setiap pemasangan rangka baja ringan.

 

Jasa Layanan Kami

Penjualan dan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan Jogja

Pemasangan Kanopi Baja Ringan

Pemasangan Genteng Metal

Pemasangan Plafon Gypsum

Pemasangan Plafon PVC

Renovasi Atap Lama ke Baja Ringan

Kami menyediakan berbagai layanan profesional di bidang konstruksi baja ringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bangunan Anda. Berikut beberapa layanan unggulan yang kami tawarkan:

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Jasa Pemasangan Kanopi Baja ringan Di Jogja

Jasa Pemasangan Kanopi Baja ringan

 Harga Terpasang
Rp 175K
slide kanopi galvalum 22

Kanopi Baja Ringan Atap Galvalum Polos

 Harga Terpasang
Rp 175K
Best Seller
Jasa Baja Ringan Kanopi Spandek Galvalum Pasir

Kanopi Baja Ringan Galvalum Berpasir

 Harga Terpasang
Rp 185
Best Seller
Rangka Baja Ringan + Galvalum WiKOOL ATAP Peredam Panas

Rangka Baja Ringan Galvalum Jenis WiKOOL

 Harga Terpasang
Rp 220K
Best Seller
Paket Ekonomis Rangka Baja Dan Genteng Metal Pasir

Paket Ekonomis Rangka Baja Dan Genteng Metal Pasir

 Harga Terpasang
Rp 185K
Best Seller
Jasa Pasang Rangka Atap Baja Ringan Plus Genteng Metal Pasir

Paket Rangka Baja Ringan + Genteng Metal Pasir

 Harga Terpasang
Rp 195K
Best Seller
Pemasangan rangka baja ringan dan genteng metal pasir

Paket Premium Rangka Baja Ringan + Genteng metal Pasir

 Harga Terpasang
Rp 215K
Best Seller
Peket Rangka Baja Ringan + Genteng Metal Color

Paket Rangka Baja Ringan + Genteng Metal Color

 Harga Terpasang
Rp 175K
Best Seller
Rangka Baja Ringan TASO + Genteng Metal Pasir SAKURA Roof

PAKET Baja Ringan Taso + Genteng SAKURA RooF

 Harga Terpasang
Rp 315K
Best Seller
baja ringan kencana

Rangka Baja Ringan Kencana Truss

 Harga Terpasang
Rp 135K
Best Seller
baja ringan murah jogja

Pasang Atap Baja Ringan Baja Taso SNI 3

 Harga Terpasang
Rp 180K
Best Seller
Pasang Rangka Baja Ringan TASO
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Baja ringan jogja
rangka baja ringan

Paket SNI 2 : Rangka Baja SNI untuk Genteng Berat

 Harga Terpasang
Rp 130K
Best Seller
Rangka baja

Paket SNI 3 : Rangka Baja Ringan Untuk Genteng Ringan

 Harga Terpasang
Rp 170K
Best Seller
kontruksi genteng berat
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Testimonial
Pemasangan Kanopi Galvalum Pasir Magelang

🗣️ Bpk. Bakri - Magelang
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

"Saya sangat puas dengan hasil pemasangan kanopi galvalum pasir di rumah saya. Tim dari Baja Ringan Area Magelang sangat profesional dan bekerja dengan cepat serta rapi. Hasilnya sesuai dengan harapan, kanopinya kokoh, kuat, dan tampilannya juga modern. Selain itu, harganya juga terjangkau dibandingkan dengan tempat lain. Saya tidak ragu untuk merekomendasikan jasa mereka kepada teman dan keluarga."

Proyek : Pemasangan Kanopi Galvalum Pasir Magelang
📍 Lokasi : Magelang
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan selesai sesuai jadwal

Bpk BAKRI dari Magelang

 Pengusaha - Customer Kanopi Baja Ringan Galvalum Berpasir
Kanopi Atap Galvalum Bantul Jogja

🗣️ Pak Jumbadi - Bantul, Jogja
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

"Saya sangat senang dengan hasil pemasangan kanopi atap galvalum untuk tempat parkir mobil saya. Tim dari Baja Ringan Prambanan bekerja dengan sangat rapi dan profesional. Proses pemasangan cepat, bahan yang digunakan berkualitas, dan hasil akhirnya membuat rumah saya tampak lebih modern dan nyaman. Selain itu, harganya juga bersahabat dengan kantong. Terima kasih atas pelayanannya yang memuaskan!"

Proyek : Pemasangan Kanopi Atap Galvalum Bantul
📍 Lokasi : Bantul, Jogja
🗓️ Waktu Pengerjaan : Selesai tepat waktu

Pak Jumbadi - Bantul, Jogja

 Pengusaha Rental - Customer Kanopi Baja Ringan Atap Galvalum Polos
Rangka Baja Ringan Di Boyolali Genteng Metal Color

🗣️ Bapak Rohmadi - Boyolali
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

"Saya sangat puas dengan pelayanan dari tim Baja Ringan prambanan. Pemasangan rangka baja ringan dan genteng metal color di rumah saya berjalan lancar dan hasilnya sangat memuaskan. Proses pemasangan cepat, rapi, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Genteng metal colornya juga terlihat kokoh dan membuat tampilan rumah jadi lebih modern. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja dengan profesional dan teliti. Pasti saya rekomendasikan ke teman-teman!"

Proyek : Pemasangan Rangka Baja Ringan Boyolali & Genteng Metal Color
📍 Lokasi : Boyolali
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai jadwal

Bapak Rohmadi Di Boyolali

 Petani - Customer Paket Rangka Baja Ringan + Genteng Metal Color

🗣️ Pak Supardi - Klaten, Jawa Tengah
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

"Saya ucapkan terima kasih kepada tim Baja Ringan Prambana Klaten yang sudah membantu pemasangan rangka baja ringan dan genteng metal pasir di rumah saya. Prosesnya sangat cepat, rapi, dan hasilnya benar-benar memuaskan. Genteng metal pasir yang digunakan berkualitas bagus, kokoh, dan tampilannya juga estetis, sesuai dengan harapan saya. Pelayanannya ramah dan profesional, mulai dari survei, penawaran harga, sampai pemasangan selesai. Saya sangat merekomendasikan jasa ini kepada siapa pun yang membutuhkan pemasangan atap baja ringan."

Proyek : Pemasangan Baja Ringan Klaten & Genteng Metal Pasir
📍 Lokasi : Klaten, Jawa Tengah
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai kesepakatan

Pak Supardi - Klaten

 Petani - Customer Paket Rangka Baja Ringan + Genteng Metal Pasir
Rangka Baja Taso Genteng Berat Solo

🗣️ Bapak Dasuki - Solo, Jawa Tengah
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

"Saya sangat puas dengan hasil pekerjaan dari tim Baja Ringan Area Solo. Awalnya saya khawatir apakah rangka baja ringan Taso ini cukup kuat untuk menopang genteng berat di rumah saya. Tapi setelah dijelaskan dan diberikan solusi oleh tim, saya yakin dan akhirnya memutuskan untuk memakai jasa mereka. Hasilnya benar-benar memuaskan! Pemasangan rangka baja Taso dilakukan dengan sangat rapi, kokoh, dan sesuai standar. Pekerjaannya juga cepat selesai tanpa mengurangi kualitas. Rumah saya sekarang jauh lebih aman dan tampilannya juga lebih modern. Terima kasih atas pelayanannya yang profesional!"

Proyek : Pemasangan Rangka Baja Taso untuk Genteng Berat
📍 Lokasi : Solo, Jawa Tengah
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai kesepakatan

Bpk Dasuki dari Solo

 Pengusaha Kuliner - Customer Paket Pasang Rangka Baja Ringan TASO untuk Genteng Berat – Rp 225.000/m²
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Tentang Kami

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Baja Ringan Prambanan adalah penyedia jasa spesialis rangka atap baja ringan terpercaya di wilayah Jogja, Kulon Progo, Magelang, Klaten, Boyolali, Solo, hingga Salatiga dan sekitarnya. Kami menghadirkan solusi konstruksi atap rumah yang kuat, tahan lama, dan efisien untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pemasangan rangka atap, kanopi, genteng metal, hingga plafon gypsum dan plafon PVC. Read More..

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Alamat dan Kontak Person :  Jln. Prambanan Manisrenggo No.16 Kb. Dalem Lor, Kb. Dalem Lor, Kec. Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57454

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  • Telp. 0815 – 1117 – 1631
  • Telp. 0813 – 2989 – 6400
  • Telp. 0877 – 17171 – 500
  • WA. 0815 – 1117 – 1631
  • Email: bajaringanprambanan@gmail.com

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Baja Ringan Jogja bajaringanprambanan@gmail.com   081511171631