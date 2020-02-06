Baja Ringan Prambanan - Profesional Aplikator Atap Baja Ringan Jogja

Kami Baja Ringan Prambanan profesional Aplikator atap Baja Ringan siap menjadi solusi terbaik untuk kebutuhan konstruksi atap rumah maupun bangunan Anda. Tidak hanya melayani wilayah Jogja, kami juga hadir di Kulon Progo, Magelang, Klaten, Boyolali, Solo, hingga Salatiga dengan pelayanan cepat, ramah, dan harga yang bersahabat.
Dengan keahlian dan pengalaman bertahun-tahun di bidang rangka atap baja ringan serta pasang baja ringan, kami berani memberikan hasil serta pelayanan maksimal kepada semua pelanggan. Produk dan jasa kami sudah dipakai oleh ribuan pelanggan dengan hasil yang cukup memuaskan dengan harga yang sangat kompetitif.
Seluruh material baja ringan yang kami gunakan telah memenuhi standar SNI dan AISI (CAD/TRUSS). Produk kami berlapis ZINCALUME yang kuat, tahan karat, dan memiliki umur panjang.
Kami didukung oleh tenaga kerja yang ahli di bidang pemasangan baja ringan. Setiap pemasangan dikerjakan secara rapi, presisi, dan sesuai dengan standar keamanan konstruksi.
Anda bingung memilih model atau desain rangka atap baja ringan? Jangan khawatir! Kami memberikan layanan konsultasi dan survey lokasi secara gratis tanpa biaya tambahan.
Sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen kami terhadap kualitas, Anda akan mendapatkan garansi resmi selama 10 tahun untuk setiap pemasangan rangka baja ringan.
🗣️ Bpk. Bakri - Magelang
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Saya sangat puas dengan hasil pemasangan kanopi galvalum pasir di rumah saya. Tim dari Baja Ringan Area Magelang sangat profesional dan bekerja dengan cepat serta rapi. Hasilnya sesuai dengan harapan, kanopinya kokoh, kuat, dan tampilannya juga modern. Selain itu, harganya juga terjangkau dibandingkan dengan tempat lain. Saya tidak ragu untuk merekomendasikan jasa mereka kepada teman dan keluarga."
✅ Proyek : Pemasangan Kanopi Galvalum Pasir Magelang
📍 Lokasi : Magelang
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan selesai sesuai jadwal
🗣️ Pak Jumbadi - Bantul, Jogja
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Saya sangat senang dengan hasil pemasangan kanopi atap galvalum untuk tempat parkir mobil saya. Tim dari Baja Ringan Prambanan bekerja dengan sangat rapi dan profesional. Proses pemasangan cepat, bahan yang digunakan berkualitas, dan hasil akhirnya membuat rumah saya tampak lebih modern dan nyaman. Selain itu, harganya juga bersahabat dengan kantong. Terima kasih atas pelayanannya yang memuaskan!"
✅ Proyek : Pemasangan Kanopi Atap Galvalum Bantul
📍 Lokasi : Bantul, Jogja
🗓️ Waktu Pengerjaan : Selesai tepat waktu
🗣️ Bapak Rohmadi - Boyolali
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Saya sangat puas dengan pelayanan dari tim Baja Ringan prambanan. Pemasangan rangka baja ringan dan genteng metal color di rumah saya berjalan lancar dan hasilnya sangat memuaskan. Proses pemasangan cepat, rapi, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Genteng metal colornya juga terlihat kokoh dan membuat tampilan rumah jadi lebih modern. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja dengan profesional dan teliti. Pasti saya rekomendasikan ke teman-teman!"
✅ Proyek : Pemasangan Rangka Baja Ringan Boyolali & Genteng Metal Color
📍 Lokasi : Boyolali
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai jadwal
🗣️ Pak Supardi - Klaten, Jawa Tengah
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Saya ucapkan terima kasih kepada tim Baja Ringan Prambana Klaten yang sudah membantu pemasangan rangka baja ringan dan genteng metal pasir di rumah saya. Prosesnya sangat cepat, rapi, dan hasilnya benar-benar memuaskan. Genteng metal pasir yang digunakan berkualitas bagus, kokoh, dan tampilannya juga estetis, sesuai dengan harapan saya. Pelayanannya ramah dan profesional, mulai dari survei, penawaran harga, sampai pemasangan selesai. Saya sangat merekomendasikan jasa ini kepada siapa pun yang membutuhkan pemasangan atap baja ringan."
✅ Proyek : Pemasangan Baja Ringan Klaten & Genteng Metal Pasir
📍 Lokasi : Klaten, Jawa Tengah
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai kesepakatan
🗣️ Bapak Dasuki - Solo, Jawa Tengah
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Saya sangat puas dengan hasil pekerjaan dari tim Baja Ringan Area Solo. Awalnya saya khawatir apakah rangka baja ringan Taso ini cukup kuat untuk menopang genteng berat di rumah saya. Tapi setelah dijelaskan dan diberikan solusi oleh tim, saya yakin dan akhirnya memutuskan untuk memakai jasa mereka. Hasilnya benar-benar memuaskan! Pemasangan rangka baja Taso dilakukan dengan sangat rapi, kokoh, dan sesuai standar. Pekerjaannya juga cepat selesai tanpa mengurangi kualitas. Rumah saya sekarang jauh lebih aman dan tampilannya juga lebih modern. Terima kasih atas pelayanannya yang profesional!"
✅ Proyek : Pemasangan Rangka Baja Taso untuk Genteng Berat
📍 Lokasi : Solo, Jawa Tengah
🗓️ Waktu Pengerjaan : Tepat waktu dan sesuai kesepakatan
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